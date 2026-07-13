Lääneranna lasteaia juhataja jäi leidmata

Lihula lasteaed. Foto: Urmas Lauri

Lääneranna vallavalitsuse teine katse leida kohalikule lasteaiale juhataja kukkus läbi.

„Konkurss luhtus,” nentis Lääneranna abivallavanem Henrik Raave. Eile lõppenud konkursile laekus ainult üks avaldus ja Raave sõnul ei vastanud kandidaat nõuetele. „Polnud haridust ega töökogemust,” märkis Raave.

Eelmisele konkursile juunis laekus küll kolm avaldust, aga kaks kandidaati loobus pärast vestlusvooru. Kolmas kandidaat ei vastanud Raave sõnul suure ühendlasteaia vajadustele. „Kuulutame välja uue, seekord tähtajatu konkursi,” ütles Raave.

Artikkel jätkub peale reklaami

Uue juhataja leidmiseni juhib Lääneranna lasteaeda kohusetäitjana senine juhiabi Sille Vokk.

Lääneranna lasteaed tegutseb ühendasutusen