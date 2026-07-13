Midagi läheb alati valel ajal katki

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Auto rikke puhul tekib paljudel selline omapärane frustratsioon. See pole niivõrd ebamugavuse pärast (külmas ootamine, pukseerimise korraldamine, diagnoos, mida sa kuulda ei taha), vaid sellepärast, et selleks pole kunagi raha planeeritud. Keegi ei pane kõrvale summat sildiga “mootoririke, märts”. Selline kulu lihtsalt tekib.

Sama kehtib pesumasina kohta, mis ujutab vannitoa üle, katlaseadme kohta, mis jaanuaris töötamast lakkab, või sülearvuti kohta, mis annab otsad päev enne olulist tähtaega. Neil asjadel pole muud ühist kui see, et nad juhtuvad alati halval ajal ja maksavad alati rohkem kui sa esialgu arvasid.

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Esimene otsus on tavaliselt kõige raskem

Kui midagi olulist katki läheb, ei ole tavaliselt aega hindu hoolikalt võrrelda ega paremat rahalist seisu ootama jääda. Autot on vaja tööle sõitmiseks. Sooja vett on vaja, et end pesta. Kiireloomulisus võtab ära kannatlikult otsustamise luksuse.

Selles olukorras kipuvad inimesed tegema üht kahest veast: kas lükkavad remonti edasi kauem, kui mõistlik oleks, lootuses, et olukord laheneb iseenesest (tavaliselt ei lahene), või tegutsevad hoopis läbimõtlematult, kontrollimata, millised on nende tegelikud võimalused. Kumbki variant pole just eriti kasulik.

Targem käik on võtta enne millegi otsustamist kasvõi kümneks minutiks aeg maha. Küsi vähemalt kaks hinnapakkumist, kontrolli, kas remont on tegelikult sellises mahus vajalik, ja veendu, mis see maksma läheb, enne kui millegagi nõustud.

Kasuta alati kõigepealt oma sääste

Kui tead juba, millise probleemiga on tegu, tekib küsimus, kust selle jaoks raha võtta. Pikaajalist rahapilti vaadates on peaaegu alati kõige mõistlikum variant kasutada omaenda sääste. Kui remondi saab katta oma säästupuhvrist, on see üldiselt kõige odavam lahendus. Uusi kohustusi ei teki, intressi ei pea maksma, tagasimaksegraafikut ei lisandu juba niigi pingelisele kuule.

Keerukamaks teeb asja see, et paljudel on juba olemasolevad finantskohustused: laenulimiit, tagatisega laen või mõni väiksem lühiajaline toode nagu SMS-laen, mis juba niigi neelavad raha sinu igakuisest rahavoost. Suure ootamatu kulu lisamine nende olemasolevate tagasimaksete otsa on see, kust tekib tegelik surve. Enne mistahes uue kohustuse võtmist tasub ka see külg läbi mõelda. Iga finantstoote täieliku kulu ja riskide mõistmine enne selle kasutamist on alati õige esimene samm.

Ole järgmisel korral sammu võrra ette valmistunud

Keegi ei suuda ette ennustada, millal järgmine ootamatu rike juhtub, aga tasub mõelda, mida oleks vaja, et olla teinekord selle saabudes vähem üllatunud. Isegi tagasihoidlik summa, mida regulaarselt kõrvale panna, kasvõi 20 või 30 eurot kuus, kasvab aasta jooksul juba kasulikuks summaks. See ei kata suurt mootoriremonti, aga katab juba mitmeid väiksemaid kriise, mis toimumise hetkel tunduvad sama suure murena. Eesmärk on omada valikuid. Mida vähem on juba olemasolevaid kohustusi, seda rohkem valikuid on siis, kui midagi ootamatut ette tuleb.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvu finantsteenuse tingimustega või konsulteeri spetsialistiga.