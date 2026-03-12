Metsküla koolist saab taas vallakool

Kuula artiklit, 1 minutit ja 33 sekundit

Metsküla kool. Kaarel Kaisel

Lääneranna vallavolikogu otsustas täna, et erakoolina tegutsenud Metsküla koolist saab sügisest taas munitsipaalkool.

Otsuse poolt hääletas 12 volinikku, neli jäi erapooletuks.

Lääneranna abivallavanem Henrik Raave viitas istungil riigikohtu otsusele, kus lapsevanemad said eelmise vallavõimu vastu õiguse. „Langeb ära kooli sulgemise õiguslik alus,” märkis Raave.

Metskülast sai erakool, kui eelmine vallavolikogu oli kooli sulgenud.

Metsküla koolitusluba haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ei tühistanud.

Lääneranna vallavolikogu hariduskomisjon kiitis eelnõu Metsküla vallakoolina taastada heaks (viis poolt, kaks jäi erapooletuks).

Lääneranna vallavolikogu opositsiooni liige Karmen Pikkmets (Lääneranna valimisliit) küsis, kas on arutatud, et Metsküla võiks tegutseda Lääneranna gümnaasiumi koosseisus, mitte iseseisva vallakoolina.

„Kindlasti mitte,” vastas R