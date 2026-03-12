Lahkus aastaid Virtsus vanasõidukite muuseumi pidanud Valeri Kirss

Valeri Kirss. Foto: erakogu

Aastaid Virtsus vanasõidukite muuseumi pidanud ettevõtja Valeri Kirss lahkus tema perekonna teatel neljapäeva hommikul pärast pikka võitlust Alzheimeri tõvega. Muuseum sulges Virtsus oma uksed mullu.

Kui missivõistlused tegid Kirsist laiemale avalikkusele tuntud nime, siis tema teine suur kirg oli vanatehnika.

Selle armastuse algus ulatus aga tagasi 1975. aastasse, mil Kirss ostis oma esimese vanasõiduki – 1939. aasta Mercedes-Benz 170V. Ta on hiljem meenutanud, et just sellest autost algas tema eluaegne kiindumus uunikumitesse. Esimene proovireis ei möödunud aga sugugi rahulikult –