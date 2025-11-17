Virtsu vanasõidukite muuseum sulges uksed

Kuula artiklit, 2 minutit ja 55 sekundit
0:00 / 2:55
Legendaarse vanatehnikaharrastaja ja Eesti missiliikumise taasalgataja Valeri Kirsi (80) elutöö üks nähtavamaid osi – vanasõidukite ekspositsioon Virtsus – on lõpetanud senisel kujul tegevuse, teatas perekond.
Eksponaadid jätkavad siiski teekonda sama väärikas rollis, kuid uues kodus. Kollektsiooni vanimad sõidukid on deponeeritud Eesti maanteemuuseumi kogudesse. Juba 2026. aastal saavad muuseumi külastajad näha osa Kirsi kollekts
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam