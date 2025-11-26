Virtsus tuleb laupäeval suur jalgpallipäev

Kuula artiklit, 1 minutit ja 49 sekundit

Juba pikki aastaid on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldanud saaliturniiride nädalavahetusi. Alguse said need aastal 2000, kui Lihula vanas spordihoones esimesed klubi saaliturniirid peeti.

Veerandsajandi sisse mahub ligemale 100 erinevat turniiri ja platsil on käinud kindlasti üle 1000 noore jalgpallilapse. Kuid mitte ainult, klubi on korraldanud