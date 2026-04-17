Jalgpallurid aitavad oma kasvatajaklubil unistusi täita

Metsküla jalgpalliväravad said uued võrgud. Foto erakogu

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi endiste kubilaste toel sai Metsküla jalgapallivärvad uued võrgud.

Viimastel aastatel on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi eriliselt tõhustanud koostööd oma endiste jalgpalluritega. Klubis jalgpalliga alustanud sportlased on ka varem olnud aastaid klubi kõrval, kuid viimaste hooaegade konkreetsed projektid on aidanud praeguseid noori sportlasi.

Esimese eestlasena Eesti rannajalgpallikoondises sada mängu kogunud Priit Mäeorg lõi poolteist aastat tagasi käima Facebooki jagamismängu, mille tulemusena teenitud rahaga said kõik klubis treenivad jalgpallurid uued võistlussärgid. Samuti on klubi endiste mängijate Kaido Klaamase, Priit Teini, Henry Pikla, Ats Vamperi, Agris Aaviku, Madis Riive toel täiendatud klubis treenivate laste