Lastekaitsepäeva jalgpalliturniir tõi pered ja külad Metskülas palliplatsile

Osalejad jalgpallipäeval. Foto: erakogu

Metsküla algkooli palliplatsile kogunesid laupäeval noored spordilapsed, nende emad ja isad, vanavanemad ja sõbrad. Toimus Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi järjekorras 19. lastekaitsepäeva jalgpalliturniir, mis siinsetele lastele erinevates külades rõõmu pakkunud juba pikka aega.

Nagu ikka pika aja jooksul, on antud perepäev mõeldud kõigile. Väljakul võtavad mõõtu külade jalgpallitiimid ja iga laps esindabki oma koduküla, või alevit, kus ta elab. Nii oleme aastate jooksul soovinud tähtsustada külade ja kodude olulisust lapse kasvamisel ja turvalise lapsepõlve olemasolu. Ja mis