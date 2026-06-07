Galerii ja video: kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste testipäev Kiltsi lennuväljal

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kiirendusspordi EMV testipäev Kiltsis foto Juhan Hepner (18)
Kiirendusspordi EMV testipäev Kiltsi lennuväljal. Foto: Juhan Hepner
kiirendusspordi EMV testipäev Kiltsis foto Juhan Hepner (23)
Kiirendusspordi EMV testipäev Kiltsi lennuväljal. Foto: Juhan Hepner
kiirendusspordi EMV testipäev Kiltsis foto Juhan Hepner (43)
Kiirendusspordi EMV testipäev Kiltsi lennuväljal. Foto: Juhan Hepner
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Pühapäeval peeti Haapsalus Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrvõistluste (EMV) testipäeva.
Kiirendusspordi EMV tänavuse sarja viiest etapist neli toimuvad sel suvel Haapsalus Kiltsi lennuväljal. Hooaaja avaetapp peetakse 20.-21. juunil. Järgmised Kiltsis peetavad võistlused on 4.-5. juulil, 15.-16. augustil ja 29.-30. augustil. Ainult EMV
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