Galerii ja video: kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste testipäev Kiltsi lennuväljal

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 23 sekundit
0:00 / 3:23
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 48

 

Pühapäeval peeti Haapsalus Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrvõistluste (EMV) testipäeva.

Kiirendusspordi EMV tänavuse sarja viiest etapist neli toimuvad sel suvel Haapsalus Kiltsi lennuväljal. Hooaaja avaetapp peetakse 20.-21. juunil. Järgmised Kiltsis peetavad võistlused on 4.-5. juulil, 15.-16. augustil ja 29.-30. augustil. Ainult EMV

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT