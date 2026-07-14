Elari Teras oli Spinnakeri regatil viies

Elari Teras. Erakogu
Haapsalu jahtklubi purjetaja Elari Teras sai Tallinnas peetud Spinnakeri regatil viienda koha.
Tänavu 50. korda peetud Spinnakeri regatt on suurim Optimistide klassi regatt, kus tänavu osales ligi 130 noort purjetajat Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist ja Leedust.
Terasel õnnestus 11 sõidust võtta üks sõiduvõit ja kahel korral tulla kolmandaks. Kokkuvõttes sai noormees kõrge viienda koha.
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