Läänlasest noorpurjetaja Elari Teras jõudis Optimisti MM-il kuldlaevastikku

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Eesti võistkond. Foto: Raivo Kütt
Marokos Tangeris toimuvatel Optimisti maailmameistrivõistlustel tegid Eesti noorpurjetajad ajalugu, kui esmakordselt jõudsid samal MM-il kuldlaevastikku kaks Eesti sportlast. Kvalifikatsioonisõitude järel jätkavad maailma parimate seas võistlemist Haapsalu jahtklubist Elari Teras ja Kalevi jahtklubist Tormi Villiam Kütt.
18.-28. juunini toimuvatel maailmameistrivõistlustel osaleb 284 noorpurjetajat 72 riigist. Pärast kolme kvalifikatsioonipäeva kindlustasid koha kuldlaevastikus Elari Teras (HJK) 62. kohalt ning Tormi Villiam Kütt (UKP/KJK) 67.
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