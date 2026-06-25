Saunja külas kehtestatud Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja Risti alevikus kehtestatud Soo tn ja Vahtra kinnistu vahelise maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

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Saunja külas kehtestatud Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.06.2026 otsusega nr 1-3/26-39 tunnistati kehtetuks Lääne-Nigula Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 2-3/20-162 Saunja külas kehtestatud Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneering (nr 30111926). Detailplaneering tunnistati kehtetuks seoses kinnistu omaniku sooviga loobuda detailplaneeringu elluviimisest.

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Risti alevikus kehtestatud Soo tn ja Vahtra kinnistu vahelise maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.06.2026 otsusega nr 1-3/26-38 tunnistati osaliselt kehtetuks Risti Vallavalitsuse 11.12.2013 korraldusega nr 152 Risti alevikus kehtestatud Soo tn ja Vahtra kinnistu vahelise maa-ala detailplaneering (nr 30111898). Detailplaneering tunnistati kehtetuks Puhastiääre katastriüksuse (katastritunnus 44101:001:1186) osas, seoses sooviga jagada Puhastiääre katastriüksus eraldi katastriüksusteks ja viia maareform nende katastriüksuste osas läbi erinevate menetlustena. Detailplaneeringu elluviimine kehtima jäävas osas on tagatud.