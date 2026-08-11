Kääpad tõid seitse meistritiitlit

Läänemaa veteransportlased Valeri ja Viivi Kääpa tõid Eesti ja Baltimaade avatud meistrivõistlustelt kergejõustikus seitse Eesti meistritiitlit.

8.-9. augustil Pärnus peetud veteransportlaste võistlus kuulub ka EMA (European Masters Athletics) League 2026 sarja. Sel aastal osales 445 võistlejat 21 maalt.

Valeri ja Viivi Kääpa võistlesid kahepeale kokku seitsmel jooksudistantsil ja tõid koju seitse Eesti meistritiitlit. Viivi Kääpa 400, 800, 1500 ja 5000 meetri, Valeri Kääpa 800, 1500 ja 5000 meetri pikkusel distantsil

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