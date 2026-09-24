Tänavaküsitlus: kas õpetajate palka peaks tõstma?

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Kas õpetajate palka peaks tõstma?

Edith

Ma ei tea, sest ei ole õpetaja. Osa ütleb, et palk on piisav ja teised ütlevad, et ei ole. Võibolla vanemapoolsetel tuleb pension juurde, nii et ma ei tea. Õpetaja peaks saama vähemalt keskmise palga.



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Tõnu

Jah, sest nende palk on tööga võrreldes liiga väike. Nad peaksid vähemalt Eesti keskmise palga saama.



Manuel

Ma ei tea selle palga kohta midagi. Palka peaksid nad saama nii palju, kui vaja, et elada mugavat ja normaalset elu. Eesti miinimumpalk ja sellele mõistlikult juurde.



https://youtu.be/bu9Bcf9r5eM

Julia

Ma ei ole õpetaja. O