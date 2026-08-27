Tänavaküsitlus: kuidas te suvel puhkasite?

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Andra Kirna

andra@le.ee

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Urvi. Foto: Juhan Hepner

 

Urvi

Saaremaal ja Lihulas. Puhkuse ajal on uni kõige tähtsam.

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Kadi. Foto: Juhan Hepner

Kadi

Puhkasime Saaremaal, käisime spaas. Jäime rahule.

Kalev. Foto: Juhan Hepner

Kalev

Kodus. Tegin ikka maatööd. Rohisin, kõplasin kartuleid ja nii edasi.

Riina. Foto: Juhan Hepner

Riina

Puhkasin hästi. Tegin põhiliselt aiatööd. See on mu lemmiktegevus. Aias kasvavad mul põhiliselt lilled.

Küsis Andra Kirna, pildistas Juhan Hepner

 

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