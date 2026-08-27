Tänavaküsitlus: kuidas te suvel puhkasite?

Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8
Urvi
Saaremaal ja Lihulas. Puhkuse ajal on uni kõige tähtsam.
Artikkel jätkub peale reklaami
Kadi. Foto: Juhan Hepner
Kadi
Puhkasime Saaremaal, käisime spaas. Jäime rahule.
Kalev. Foto: Juhan Hepner
Kalev
Kodus. Tegin ikka maatööd. Rohisin, kõplasin kartuleid ja nii edasi.
Riina. Foto: Juhan Hepner
Riina
Puhkasin hästi. Tegin põhiliselt aiatööd. See on mu lemmiktegevus. Aias kasvavad mul põhiliselt lilled.
Küsis Andra Kirna, pildistas Juhan Hepner
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam