Tänavaküsitlus: mida võiks Haapsalu liikluses muuta?

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Mida võiks Haapsalu liikluses muuta?

Jüri

Võib-olla on vaja rikšad tellida siia ja võtta elektrilisi tõukerattaid natuke vähemaks. Need sõidavad päris hullusti ja peaks olema mingid koolitused vähemalt lastele. Paar minu tuttavat inimest on kukkunud päris korralikult. Liikluskultuuriga muidu olen rahul. Autod peatuvad, kui sõidad jalgrattaga.

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Ellen

Posti tänav tuleks korda teha. Sellel sõita on päris karm. Võiks olla liiklusmärgid, et ei kihutataks. Niine tänava pool oli õnnetus. Üks [autojuht] sõitis mul õetütre lap