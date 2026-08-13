Vormsi laevaliini uus vedaja on endiselt valimata

Vormsi ja Kihnu ning Sõru–Triigi laevaliini uue vedaja hanke võitja on pärast mitut ajapikendust endiselt valimata.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ütles Lääne Elule, et hanke esialgne tähtaeg oli 22. aprillil, aga siis pikendati seda 6. maini, sest võimalikel pakkujatel tekkis täiendavaid küsimusi. „Samuti lükkus tehnilistel põhjustel edasi ühe parvlaevaga tutvumise päev. Laekunud vaidlustuse tõttu sai tähtaega pikendatud 20. maini. Seoses vajadusega täpsustada asenduslaeva hindamiskriteeriumi sai t