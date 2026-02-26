Juhtkiri: omapäi jäetud Vormsi

Reedel saab kolm nädalat sellest, kui Vormsi parvlaeva tabas rike ja ühendus saarega katkes. Kuna praegu on merejää paks ja Vormsi elanikud saanud kasutada jääteed, alguses isetekkelist ja seejärel ametlikku, pole inimesed saarel seni hätta jäänud.

Ametlik jäätee on viimastel päevadel olnud aga korduvalt suletud. Eilegi pandi see kinni, sest kohati on vesi jää peale tulnud. Kuna laev ei sõida, riskivad vormsilased jäätee sulgemisest hoolimata üle jää mandril käimisega. Isegi kui auto läbi ei vaju, on jääl olevast soolase merevee loikudest läbisõitmise puhul kindel, et lähitulevikus tervitab sõidukiomanikku roostekurjam. Lisaks tasub meeles pidada, et jä