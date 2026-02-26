Ormsö võib Vormsi liinile naasta nädala lõpus

Vormsi parvlaev. Foto: Juhan Hepner

Kihnu Veeteed loodab alates 6. veebruarist rikke tõttu kai ääres seisnud parvlaeva Ormsö korda saada sellel nädalavahetusel.

„Varuosa on olemas ja peaks kiirtarnega Eestisse tulema. Loodame, et see oleks reedel Eestis,” ütles Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel. „Sellega võib minna natuke siia- või sinnapoole, aga reede võiks olla see päev. Siis on küsimus, kui kiiresti selle saab laevale panna. Parimal juhul võiks laev ehk sõita laupäeval.”

Kihnu Veeteed on tühistanud Ormsö väljumised reedeni (kaasa arvatud) ja lubanud reedel oma kodulehel täpsustada, kas nädalavahetusel reisid toimuvad. Pikka aega oli ettevõte teadmatuses, millal varuosa k