Kogukond tahab Rooslepa kabeli kasutustingimusi üle vaadata

Rooslepa kabeli kasutustingimused on saanud kirglike vaidluste objektiks. Foto: Andra Kirna

Riguldi kogukond on algatanud petitsiooni, millega kutsub Lääne-Nigula vallavalitsust ja Noarootsi kogudust Rooslepa kabeli kasutamise üle uuesti läbi rääkima.

Rooslepa elaniku Sabine Burgeri algatatud petitsioonile leida Rooslepa kabeli kasutamiseks kogukonnale sobivaim lahendus on paari nädala jooksul allkirja andnud 43 inimest.

Burger ütles, et tema on küll petitsiooni esitaja, kuid mõttekaaslaste seltskond on suurem – nende hulgas on teistegi Riguldi kandi külade elanikke ja ka eri koguduste liikmeid.

Ära jäänud kontsert

Mullu sügisel sõlmisid kabeli omanik, Lääne-Nigula vald ja Noarootsi kogudus, mille abikirikuks kabel kunagi ehitati, lepingu, et hoonet kasutab Noarootsi kogudus, kuid vallal oli õigus korraldada seal kontserte ja kultuuriüritusi.

„Meie soov on uuesti läbi rääkida ja jõuda selleni, et rohkem arvestataks kohalike elanikega,” põhjendas petitsiooni