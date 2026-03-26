Maaomanik avas Ramsi väravad

Ramsi värav on avatud. Foto: Aivo Hirmo

Üheksa aastat kestnud vaidlus Ramsholmi kinnistu värava avamise üle päädis eelmisel nädalal sellega, et väravad on kinnistu piirilt eemaldatud ja tee Ramsi poolsaare tippu avatud.

Läinud reedel, kui Lääne-Nigula valla esindajad läksid koos kohtutäituriga Ramsholmi väravat avama, oli kinnistu omanik Priit Kotkas värava juba eest ära tõstnud. „Ta oli kohtumääruse täitnud ja värava ilusasti lahti teinud,” ütles kohapeal käinud Lääne-Nigula abivallavanem Neeme Suur.

„Ega see väravate eemaldamine väga vabatahtlik olnud,” tunnistas Kotkas Lä