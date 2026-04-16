Prügivedu läheb kallimaks

Keskkonnateenused tõstavad hinda.

Haapsalus ja Lääne-Nigulas prügiveoga tegelev AS Eesti Keskkonnateenused on saatnud omavalitsustele kirja, milles soovib 1. juulist tõsta prügiveo hinda.

Hinna tõstmise põhjuseks on samast kuupäevast kehtima hakkav saastetasu, mis on 60 eurot tonni kohta.

Haapsalu linnavara spetsialist Briti Klimberg ütles, et prügifirma küsib hinnatõusu alla viie euro kuupmeetri kohta segaolmejäätmeilt. Ta lisas, et eelmise nädala lõpus saabunud taotlusele pole linnavalitsus veel vastust andnud.

Keskkonnateenused ootavad kooskõlastust 15. maiks. „Kui kooskõlastust ei saa, peame lepingu ära lõpetama,” ütles ettevõtte juhatuse liige Bruno Tammaru.

Lääne-Nigula va