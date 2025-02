Uus prügivedaja alustab Haapsalus tühisõitudega

Eesti Keskkonnateenuste prügiautod kummutavad täna Haapsalus konteinereid, mille eelmine jäätmekäitleja alles päev varem tühjendas.

„See on täitsa absurd,” ütles Lääne Elule Uus-Sadama tänava elanik. Haapsallase meilipostkasti saabus üleeile teade, et uus prügivedaja tuleb konteinerit tühjendama laupäeval. „Hakkasin mõtlema, et oot, misasja… Reedel tuleb prügiauto ja laupäeval jälle?”

Eile tühjendas tema prügikasti Ragn-Sells, kelle leping linnaga lõppes 31. jaanuril. Tänasest alustas uue teenusepakkujana Eesti Keskkonnateenused. Topeltveo juhuslikult avastanud ja ehmunud naine helistas prügifirmasse, kust talle öeldi, et nemad eelmise te