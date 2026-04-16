Tänavaküsitlus: kas Taebla vajab teist toidupoodi?

Kas Taebla vajab teist toidupoodi?

Katrin

No ikka võiks olla. Oleks rohkem kaupa, mitmekesisem ja rohkem valikut.

Bruno

Võiks ju olla kah. Vaataks, mis sinna tuleb ja mis seal müüakse.

Keilin

Mulle meeldiks, kui oleks teine pood ka – aga selline, mis oleks kauem lahti. Coop on avatud kella kaheksani. Uus pood võiks mõnel päeval olla üheksa-kümneni.

Tiina

Miks mitte. See, mis tuleb, see Meie kauplus, sellist ei ole ju siin kandis üldse. Linnamäe rahvas, Risti rahvas, Haapsalu rahvas – kõik käiksid. Coopi poode on igal pool, aga Meie poodi ei ole. Kui oleks Rimi või mõni selline, siis ei oleks mõtet, aga et on hoopis teine kett, mida Läänemaal pole, siis mina tervitan küll