Tänavaküsitlus: kas teie sissetulek on sellel aastal tõusnud?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Kas teie sissetulek on sellel aastal tõusnud? Kas seda on hinnatõusust hoolimata märgata?

Ave

Ei ole. Raha jääb inflatsiooniga ikka vähem kätte. Hinnad on loomulikult tõusnud.



Artikkel jätkub peale reklaami

Priit

Võib-olla pisut. Saame tänu seadusemuudatusele ju raha rohkem kätte. Muus mõttes pole tõusu nagu olnud.



https://youtu.be/eA06MY0tV04

Ene

Jah, siis kui oli indekseerimine, siis natuke tõusis pension. Ma ei tea, oli see 38 või 48 eurot. See on naeruväärne võrreldes sellega, milline hinnatõus on. Asi läheb kogu aeg allapoole. Hinnad kasvavad sissetulekust kiiremini, eriti pensionäridel.



Tiiu

Pension on na