Segakoor Sonore käis Lõuna-Prantsusmaal

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1.-25. juulini Prantsusmaal toimuv koorifestival ei ole konkurss, kus selgitatakse paremusjärjestus ja jagatakse diplomeid. Pigem on see kontsertide sari Provence`i väikelinnades, osalevad koorid eri riikidest. Festivalile võivad kandideerida kõik, kuid osalejad valitakse välja korraldajatele saadetud salvestiste põhjal.

Läksime, repertuaaris vaimulik ja klassikaline koorimuusika, eesti autoritest olid esindatud Cyrillus Kreek, Pärt Uusberg, Urmas Sisask, Veljo Tormis jt.

Reis oli planeeritud 3.-7. juulini, millest viimane päev kuulus tagasilennule, kuid neli päeva pidanuks jääma kontsertideks ja piirkonnaga tutvumiseks. Mida me ette ei teadnud, oli see, et Prantsuse lennujuhid võtavad 3.-4. juulil streikida ja seetõttu pooled lennud tühistatakse, viimaste hulgas ka meie oma.

Sõitsime koju tagasi. Järgmisel päeval õnnestus siiski liikuma saada ja maandusime 3. juuli keskpäeva asemel 4.-5. juuli südaööl Nizza lennujaamas Kesk-Euroopa kuumusesse, ees veel poolteist tundi bussisõitu Touloni.

Reis oli streigi tõttu lühenenud kahe päeva võrra. Rõõmus meel ei jätnud meid aga hetkekski maha ja ülisoe ilm tundus vähemalt