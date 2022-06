Pühapäeval näeme ehk segakoor Sonore 25

Läänemaal tegutseval segakooril Sonore on sünnipäev. Juubel. Nagu juubelite puhul tavaks, tehakse kokkuvõtteid, peetakse pidu ja kutsutakse külalisi. Ühesõnaga – tähistatakse.

Koorilaulukultuur on eestlasele mõistagi tähtis. Õnneks ka omakandi koorilaulukultuur. Siin-seal on kuulda kurtmist, et koore on vähemaks jäänud ja et nii lauljate kui ka koorijuhtide järelkasv on murettekitavalt kesine. Plahvatuslikult kasvab kooride hulk enne üldlaulupidusid, sest sellest eestlase jaoks ajalooliselt ja identiteediliselt tähtsast koosolemisest tahavad võimalikult paljud osa saada. Vahepealsetel aegadel tuleb kooridel lauljaid tikutulega taga otsida, eriti meeslauljaid.

Sonore on tegutsenud Läänemaal tegelikult juba üle 25 aasta. Koroonaaeg on juubelikontserdi toimumise aega kalendris poole aasta kaupa edasi nüginud.

Sonore on üks vahva seltskond harrastuskoorilauljaid, kel tavaks üksteisele, kui tänaval juhuslikult kohtutakse või sotsiaalmeedias sõnumeid vahetatakse, jutu lõpetuseks öelda: „Pühapäeval näeme!“ Miks?

Risti kooli tollase muusikaõpetaja ja koorijuhi Kaja Avila idanema pandud kooris on läbi kahekümne viie aasta laulnud alati kammerkoori jagu lauljaid. Ajapikku on neid tulnud ja läinud. Muutuvad olud on tinginud nii töö-, õppimis- kui ka elukohtade vahetust, aga suur osa lauljaid on kõigest hoolimata jäänud. Praegugi sõidetakse kooriproovi Tallinnast, Keilast, Tartust, Haapsalust, Taeblast, Paliverest ja Hiiumaalt. Et ajaga lugupidavalt ümber käia, saadakse lauluharjutusteks kokku korraga neljaks tunniks üle nädala pühapäeviti. Jah, me näeme ja laulame pühapäeviti ja meie armsad pereliikmed ei pane seda pahaks.

Mis imevägi koori niisuguste tingimuste juures koos hoiab, mõtleme vahel isegi. Viitsitakse ja tahetakse. Nüüdseks on mitmete lauljate lapsed täiskasvanuks saanud ja koori laulma tulnud. Nii on Sonore justkui natukene perekoor. Nagu õnnelikus peres pidada inimesed minema ajapikku veidi ühte nägu, nii on ka Sonore lauljad oma juhiga ühte nägu – tundlikud, töökad, pühendunud ja erakordselt lõbusad.

On olnud keeruline ja mõnus aeg. Kontserte on antud nii Eestis kui ka väljaspool, on läbi näritud laulupeo (viimati ka erikooride) repertuaarist, on lihtsalt koos lustitud ja reisitud.

Hea koori vilistlane, pereliige, sõber, lihtsalt muusikaarmastaja! Tule ja aita meil seda kõike tähistada. Ootame sind 12. juunil kell 16 Taebla koolimaja saalis.

See on ka hea võimalus ilusat ja uut koolimaja kaeda, kui sa seda veel teinud ei ole.

Pühapäeval näeme!

Sonore nimel

Mare Tereping