Galerii: söödavad küünlad ja lõikelauad

Kolmapäeva õhtul peeti Haapsalu põhikoolis suurt laata, kus selgusid ka maakonna parimad õpilas- ja minifirmad: lõikelaua- ja küünlameistrid.

Läänemaa parimateks firmadeks tunnistati LõLa ja Sulasõõm: esimene valmistab lõikelaudu ja teine söödavaid küünlaid. Mõlemad olid oma kategoorias ka Eesti parimate õpilas- ja minifirmade finaalis.

Põhikooli 8. klassi õpilaste minifirma Sulasõõm liige Keiti Jaaniste rääkis, et algul oli plaan hakata valmistama tavalisi küünlaid. „Neid on nii palju. Söödavad küünlad näevad efektsed välja ja Eestis neid tehtud pole,” ütles Jaaniste.

Tegemist pole küünaldega, mida saaks otsast hammustada, vaid need tasub põlema panna saia sisse. Jaaniste selgitas, et küünal tuleb põlema panna ning kui või hakkab juba sulama, saab saia justkui maitsevõisse kasta. Viie euro eest oli müügil küüslauguküünal, peterselli-küüslauguküünal ja rosmariiniküünal.

