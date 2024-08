Jalukse simman oli tõeline külapidu oma parimas kastmes

Jalukses peeti laupäeval harjumuspärast simmanit. Ja pidu läks täismajale, sest 70 elanikuga küla peol oli kohal umbes 150 suurt ja väikest Jalukse elanikku, naabrit, külalist ja fänni, kes tulid peole mõnusalt aega veetma.

“Milline number!” kommenteeris simmani üks eestvedajaist, külaseltsi juhatuse liige Janne Rau.

Harjumuspäraseks võib seda külapidu nimetada aga sellepärast, et kui üks kord on juhus, kaks korda on juhuste kokkusattumine siis kolm korda on juba harjumus. Ja harjumuspärane on seegi, et simmanile tuleb kohale nii palju rahvast. Umbes 150 külalist oli peol ka esimesel kahel aastal.

“Nüüd, kui esimesed kokkuvõtted tehtud, võib öelda, et igas mõttes õnnestunud pidu ja läheme ikka ajas järjest paremaks!” tõdes Rau oma tänases sotsiaalmeediapostituses.