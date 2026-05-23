Kolm tundi aiamaal: aga küüslauk kasvab ikka väga hästi!

Kuigi kartulikilo saab poest kätte mõneteistkümne sendi eest, käib aiamaalappidel töö ja vile koos ning mugulad pannakse toomingate õitsemise aegu mulda nagu muiste.

Ja mitte ainult mugulad. Lääne-Nigula aiamaalappidel valitseb selline küllus nagu basaaril: peale tavapärase sibula, tilli ja redise, kartuli, porgandi ja küüslaugu tärkab seal põldkännak, võrsub spargel ja altee, laiutab mesiputk ja vohab varemerohi.

Reedel kella ühe paiku tervitab vagude vahel tulijaid Lääne-Nigula vallavolikogu liige Mikk Lõhmus, nokkmüts peas ja roheline kastekann käes. Paari tunni pärast algab vallavolikogu istung, volikogu esimeest ootab ees umbusaldusavaldus, ärev aeg, aga Lõhmus kastab üleeile maha pandud kapsaid nagu mees muiste. „Laadalt võtsin paprikataimi ka,” ütles ta. Astub mõõdetud sammul taime juurest taime juurde ja sortsab neile vett latva.