Lääne-Nigula ajalookonverents rääkis keerulistest aegadest

Neljapäeval Oru kultuurisaalis toimunud Lääne-Nigula ajalookonverents oli sissejuhatuseks aasta lõpus ilmuvale Lääne-Nigula kihelkonna raamatu teisele osale.

Kui kaks aastat tagasi ilmunud esimene raamat rääkis Lääne-Nigula kihelkonna kaugemast ajaloost kuni iseseisvusaja lõpuni, siis aasta lõpus trükivalgust nägev raamat jätkab kihelkonna lugu 1940. aastast Eesti taasiseseisvumiseni välja.

Nagu ütles kihelkonnaraamatu koostaja Mikk Lõhmus ajalookonverentsi sisse juhatades, polnud esimese osa puhul enam kuigi palju neid, kes seda aega mäletanuks, teise osa puhul mäletajaid aga veel on. „Mul on kahju, et ei hakanud raamatut tegema 10 aastat tagasi, siis oli mäletajaid veel rohkem,” sõnas Lõhmus.

Ajalookonverents, mi