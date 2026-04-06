Priit Koortile EMi hõbe ja rekord

Priit Koort. Foto: Eesti spordiveteranide liit
Läänemaa mitmevõistleja Priit Koort tegi võimsa etteaste Torunis toimunud veteranide Euroopa sisemeistrivõistlustel, võites M40 vanuseklassi viievõistluses hõbemedali ning püstitades uue Eesti rekordi 3486 punktiga.
Võistlus algas tugevalt – juba 60 m tõkkejooksus sündis uus Eesti rekord ajaga 9,02 s. Stabiilsed ja kõrgetasemelised tulemused kõigil aladel, sealhulgas muljetavaldav 6,03 m kaugushüppes, viisid Koorti Euroopa tippu, teatas spordiliit Läänela.
