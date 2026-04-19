Emma Kathrina Hein naasis peale vigastust võistlusrajale

Emma Kathrina Hein. Foto erakogu

Peale pikka vigastuspausi tuli Haapsalus kergejõustikuga alustanud ja siinseid spordisõpru heade tulemustega pikki aastaid rõõmustanud Emma Kathrina Hein USAs taas mitmevõistluserajale ja sai kaheksanda koha.

Azusa Pacific University kergejõustikuvõistlus on igakevadine jõuproov, kus osalevad nii NCAA 1 kui ka 2 divisioni õppursportlased. Sealse ülikooli kodulehe andmetel on see suurima osalejate arvuga kergejõustikuvõistlus USAs.

Teist aastat Ameerika Ühendriikdies õppiv ja treeniv Hein oli pikalt vigastatud. "Eelmine aasta oli minu jaoks väga raske, pidin tegelema mitme vigastusega. Ühe aasta sees esines mul mõlema jala sees ülekoormusmurd ja lisaks tekkis küünarnukis kõõlu