Läänemaa seeniorsportlased võitsid meistrivõistlustel medaleid

Jaanus Getreu

Marko Ulla kõrgust hüppamas. Foto erakogu

Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis peetud Eesti veteranide talvistel meistrivõistlustel kergejõustikus said püstitasid läänlased meistritiitlile ja medalivõitudele lisaks uue Eesti rekordi.

Eesti meistriks kõrgushüppes tuli Haapsalu kergejõustikuklubi esindaja Marko Ulla tulemusega 1.57. M57 vanuseklassis võistlev sportlane hüppas kaugust 4.88 ja saavutas sel alal hõbemedali.

Meeste viievõistluses püstitas Läänemaa kergejõustikuklubi sportlane Priit Koort M40 vanuseklassi Eesti rekordi. Koort läbis 60 meetrit tõkkeid ajaga 9.06, hüppas kõrgust 1.77 ja tõukas kuuli

