Emma Kathrina Hein tuli USA-s PacWest konverentsi seitsmevõistluse meistriks

Emma Kathrina Hein. Foto: erakogu

Nädalavahetusel oli Ameerika Ühendriikides PacWesti konverentsi kergejõustiku meistrivõistlustel võistlustules taas Haapsalu kergejõustiklane Emma Kathrina Hein.

Ülikooli Azusa Pacific värve esindav Hein võitis naiste seitsmevõistluses punktisummaga 5035 punkti kuldmedali.

Ta edestas teiseks tulnud Clara Wagnerit 199 ja Rowan Cebulskit 217 punktiga. Seitse ala läbis ta järgnevate tulemustega: 100 meetri tõkkejooks – 15.59 sekundit, kõrgushüpe – 1.59 meetrit, mis oli päeva kolmas tulemus, kuulitõukes alavõit tulemusega 12.63 meetrit, 200 meetrit jooksis ta a