Kolm edukat sportlast sai Läänela tänukirja

Priit Koort, Johanna Tilk ja Toomas Unt koos spordiliit Läänela juhatusega. Foto: Juhan Hepner

Spordiliit Läänela tunnustas tänukirjaga kolme sportlast: Euroopa kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel kuldmedali saanud Johanna Tilka, kergejõustiku veteranide Euroopa sisemeistrivõistlustel M40 vanuseklassi viievõistluses hõbemedali pälvinud Priit Koorti ja ultrajooksja Toomas Unti, kes tegi ultraspordivõistlusel „Põgenemine Püssist” jooksjate arvestuses parima tulemuse.

Spordiliit Läänela hakkab silmapaistnud Läänemaa sportlastega regulaarselt kohtuma, et neid lisaks aasta lõpus peetavale tänuüritusele ka jooksv