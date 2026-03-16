Pääste: päästjad likvideerisid kütuseleket ja eemaldasid teelt puid

Kuula artiklit, 0 minutit ja 53 sekundit
0:00 / 0:53
14. märtsi hommikul kell 8.31 käisid päästjad Ristil likvideerimas kütuselekt.
Purunenud veoauto kütusepaagist oli maanteele voolanud ligi 10 liitrit diislikütust. Päästjad katsid lekke absorbentainega ning puhastasid tee reostusest.
Artikkel jätkub peale reklaami
Vormsil eemaldasid päästjad 14. märtsil kell 13.04 kaks teele kukkunud puud, mis olid kurvs sulgenud mõlemad teesuunad.
14. märtsil kell 13.43 kiirustasid päästjad Lääneranna valla Kinksi külas juhtunud liiklusõnnetusele, kus sõiduauto oli sõitnud teelt välja. Õnnetuses sai viga kaks inimest, nendega kaasa reisinud suur koer vigastada ei saanud.
Päästjad aitasid kiirabil tegeleda kannatanutega ning eemaldasid sõidukil süttimisohu.
Reklaam