Kuningas tõugati troonilt, Läänemaa korvpallimeister on Haapsalu Herilased!

Läänemaa korvpallimeistriks tuli Haapsalu Herilased. Foto erakogu

Kahel nädalavahetusel said spordihuvilised kaasa elada Läänemaa 2026 aasta meeste korvpalli meistrivõistlustele. Võitjana väljus Haapsalu Herilaste meeskond.

Kuus osalenud meeskonda mängisid esmalt alagrupimänge, kust mõlema alagrupi kaks paremat jätkasid laupäeval poolfinaalide ja kohamängudega. Spordihuvilised, kes otsustasid päikeselisel päeval grillimise kasuks, pidid kindlasti pettuma - Haapsalu Wiedemanni spordihoones mängiti medalimänge, millest pole just sageli võimalik osa saada.

Kõik päeva mängud olid ülimalt huvitavad. Ansamblist langes ehk veidi välja ainult 5-6. koha kohtumine, kus KK Askus alistas suurelt eelmise aasta pronksimeeskonna Intium/K-Hoppe.

Esimeses poolfinaalis kohtus mullune finaalpaar - tänavu vingelt mehitatud Pühapäevaklubi ja Nõva/Kalasaba. Mäng oli lõpuni väga huvitav, kuid neljandal veerandajal targemalt