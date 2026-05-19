Noored Herilased olid Tallinnas võidukad

Noored herilased võidukarikaga. Foto Kadi Saviir
Nädalavahetusel osalesid Haapsalu Herilaste noored korvpallurid Tallinnas Kalev Cramo / No Bananas Basketball Youth Cupil, kust naasti nii esimese kui ka kolmanda kohaga.
Klubi oli võistlustel esindatud kahe võistkonnaga - U9 ja U12 vanuseklassis. U9 võistkond krooniti turniiri võitjaks ning U12 teenis pronksmedali.
Säravaima tulemuse tegid U9 Herilased, kes võitsid alagrupis kõik neli kohtumist. Finaalis läksid nad vastamisi Audentese SK 1 meeskonnaga ja saavutasid kindla mänguga 45:31 võidu, mis tõi Herilastele turniiri esikoha.
U9 võistkonnas mängisid Tristan Õige, Jacob Hansi, Ruuben Lillemaa, Gregor Lillemets, Oliver Tibbo, Johan Sauk, Tristofer Tevin
