Läänemaa korvpalli MV-l püüab karikat kuus meeskonda

Urmas Lauri foto

Juba tuleval nädalavahetusel (12.aprillil) pannakse pall mängu järjekordsetel Läänemaa meeste korvpalli meistrivõistlustel.

Meeste korvpalli tiitli selgitamine on Haapsalu rajoonis/Lääne maakonnas olnud pika ajalooga. Juba 1959. aastal selgitati esimene meister. Rannarootsi meistrivõistluste nime kandval ja spordiliit Läänela korraldusel toimuval tiitliheitlusel teeb 2026. aastal kaasa kuus meeskonda.

Võistluse korraldaja Ruts Lumiste sõnul on tulemas põnev ja huvitav turniir. "Mängime kahes osas, Jagasime meeskonnad kahte alagruppi. 12.aprillil toimuvad Wiedemanni spordihoones hommikust õhtuni alagrupimängud. 18.aprillil toimub aga suur finaalide päev, kus mängitakse välja viies-kuues koht, pronksmedalid ja Läänemaa meistritiitel," ütles Lumiste.

Kuus meeskonda, kes tiitlit jahtima lähevad, on väga hästi komplekteeritud. Tiitlit läheb kaitsma Nõva/Kalasaba, kes õnnestumise korral võidab tiitli viiendat korda järjest. Kokku on seni saadud esikoht seitsmel turniiril. Võistkonna edu pant on olnud aastaid koos püsinud põhituumik: neli venda Orumaad, Ove-Kristjan Kallas, Aksel Erit