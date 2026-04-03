Ornitoloogiaühing kutsub nädalavahetusel rändlinde vaatlema

Eesti ornitoloogiaühing kutsub 4.–5. aprillil vaatlema saabunud rändlinde ja vaatlusi kirja panema. Lihavõtte linnuvaatluspäevadel saab kaasa lüüa igaüks, kes tunneb ära tavalisemad liigid. Samuti on see hea võimalus tundma õppida uusi liike.

Vaatluspäevadel tuleb sobival ajal ja kohas kirja panna nähtud ja kuuldud liigid ning iga liigi puhul ka isendite arvukus.

Täpseb info ornitoloogiaühingu Facebooki lehel.

Eesti ornitoloogiaühing on lihavõtte linnuvaatluspäevi korraldanud alates 1998. aastast. Laekunud vaatlusi kasutatakse andmete analüüsimiseks ja uue linnuatlase koostamisel.