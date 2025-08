Kormoraninäitus jõudis Haapsallu

Rändnäitus aasta linnust kormoranist jõudis eile Haapsalu külje alla Rannarootsi keskuse fuajeesse, kuhu see jääb augusti lõpuni.

Eesti ornitoloogiaühingu koostatud väljapanek keskendub kormoranide elupaikadele ja toiduahelale, aga ka liigiga seotud müütidele ja eelarvamustele. „Külastaja saab teada, missugune on kormoranide pesaelu, mis on miljardi dollari guaano ning millistel vappidel on kormorani kujutatud,” edastas ühingu pressiesindaja Agur Paesüld.

Ornitoloogiaühingu linnukaitsespetsialisti Kunter Tätte sõnul räägitakse meil kormoranidest palju, keskendudes enamjaolt sellele, kui palju ja mida ta sööb. „Põneva liigina väärib kormoran ro