Noarootsi rannarootslaste näitusest sai raamat

Suurpõgenemise 80. aastapäevaks koostatud ja mullu sügisel Pürksi kultuurimajas eksponeeritud väljapaneku Noarootsi rannarootslastest saab nüüd igaüks raamatuna koju kaasa viia, et korralikult süveneda.

Näituse kujundaja, Pürksi elanik Piret Roberg ütles, et just sel põhjusel tuligi tal mõte väljapaneku tekstid ja fotod kaante vahele panna: talle oli mitu korda öeldud, et tahaks väljapaneku koju kaasa võtta. „Aga näitust ju kaasa võtta ei saa.”

Ajaloolase Ivar Rüütli koostatud näitusel olnud ajalehe- ja ajakirjaväljalõiked, tsitaadid ning fotod Noarootsi rannarootslastest mahutas Roberg pealkirja all „Tulemised ja minemised” veidi üle sajale leheküljele. Roberg märkis, et materjali oli palj