Noarootslase postkaardikomplekt sai mardilaadal auhinna

Kristel Vihman (vasakul) ja Piret Miina Roober. Foto: Sandra Urvak

Äsja lõppenud mardilaadal sai laada uue toote auhinna noarootslase Piret Miina Robergi ja tartlase Kristel Vihmani loodud postkaardikomplekt „Vöökirjad Aibolandist”.

Auhinnatud komplektis on kolm kirivöömustrit rannarootslaste eri piirkondadest: Noarootsist, Pakri saartelt ja Ruhnust. Iga mustri kohta on kaks kaarti – vöökiri kudumiseks ja vöökiri tikki

