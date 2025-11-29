Kirikuõpetaja, kes kirjutas Noarootsi raamatusse

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Noarootsi gümnaasiumi õpilased lugesid katkendeid Sven Danelli mälestusteraamatust "Kuldrannake"ja esitasid neid ka väikeste stseenidena. Foto Kaire Reiljan.

Noarootslased asetasid raamatuaastapuhul püünele raamatu, mille on kirjutanud küll rootslane, kuid mis ometi jutustab Noarootsi lugu.

„Täna pöörame tähelepanu arvatavasti Noarootsi piirkonna tähtsaimale raamatule, Sven Danelli mälestusteraamatule,” juhatas Noarootsi koguduse õpetaja Kristo Hüdsi teisipäeval Pürksi kultuurimajas sisse Danellile pühendatud õhtu.

1930–

