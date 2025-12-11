Noarootsi sai oma pagarikoja

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 6

Eile keskpäeval avas Andero Paalvelt Pürksis oma pagarikoja ukse või õigemini akna, et noarootslastele ja kaugemaltki tulijatele leiba-saia ja muid küpsetisi pakkuda.

Verivärske Ostermani pagarikoda tegutseb Noarootsi lasteaia köögis. Köögiruumid on juba mõni aasta kasutuseta seisnud, sest lasteaialastele tuuakse toit kooli köögist. „Paarikümne lapse pärast pole mõtet kokka pidada,” ütles Lääne-Nigula abivallavanem Aivo Hirmo, kes pagarikoda avamise puhul tervitama tuli.

Hirmo usub, et pagarikojast on Noarootsi piirkonnale kasu. „Esiteks saavad tühjalt seisvad ruumid kasutuse, teiseks tekib kohapeale töökohti ja kolmandaks on siin kandis uus teenus,” sõnas ta.

Millal viimati ja kas üldse Pürksis pagar on tegutsenud, Paalvelt ei teadnud. Küll aga on Noarootsis Österbys elaval