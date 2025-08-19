Noarootsi tahab hakata sõbrustama Gotlandiga

Noarootsi osavald valmistab ette projekti, millega tahab luua sõprussidemed Rootsi suurima saare Gotlandiga.

„Praegu on veel vara öelda, kas nad projektiga haakuvad, aga kontakt on loodud,” ütles Pürksi kultuurimaja juhataja Ülle Schönberg. Tema sõnul aitab Noarootsi ja Gotlandi vahelisi läbirääkimisi vahendada Eesti aukonsul Gotlandil Riina Noodapera.

Sõprussidemete arendamiseks plaanib Noarootsi küsida raha Euroopa Komisjoni CERV sõpruslinnade projektist. Taotlus tuleb esitada juba nüüd septemb