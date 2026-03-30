Metskülas tuleb jalgpallipäev, Virtsus suvelaager

Foto: erakogu

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldab suvel taas jalgpallipäeva ja suvelaagri. Kuigi kevadest sügiseni toimuvad turniirid ja Eesti noorte meistrivõistluste mängud, on need kaks üritust populaarsemad.

6. juunil pannakse Metsküla algkooli jalgpalliväljakul pall mängu juba lastekaitsepäeva 19. jalgpalliturniiril. See on päev, mis on aastast 2008 toimunud üle Lõuna-Läänemaa ja aset leidnud eri külades. Oleme just selle jalgpallipäevaga rõhutanud koduküla ja -kooli tähtsust.

Võistkonnad moodustatakse külade, mitte koolide järgi. Kokku tulevad piirkonna lapsed, mängitakse jalgpalli ja kohtutakse Eesti tippmängijatega.

Artikkel jätkub peale reklaami

Aeg on läinud nii palju edasi, et mõnest kunagi ise samal jalgpallipäeval hullanud lapsest on saanud tippmängija, kes praegustel lastel külas käib. Külla sõitnud Eesti meeste koondise jagu mängijaid. Lastega on lustinud Indrek Zelinski, Martin Reim, Marko Kristal, Ingemar Teever, Rauno Sappinen jpt.

Päevast ei jää eemale ka lapsevanemad ja klubi toetajad. Ka nemad saavad laste vastu mängida.

Selle aasta jalgpallipäeval Metskülas teevad sõpruskohtumise Metsküla kooli v