Palivere ja Tefa võitsid Ridala võrkpallikarikaturniiri

Meeste turniiril osutus parimaks Palivere. Meelis Nukki

28. märtsil korraldas MTÜ Ridala Spordiklubi Haapsalu Wiedemanni spordisaalis juba 22. Ridala võrkpallikarikaturniiri.

Võistlustules oli sel kuus meeskonda ja seitse naiskonda Lääne-, Saare-, Harju- ja Viljandimaalt. Mänge peeti korraga kolmel väljakul ning nii meeskonnad kui ka naiskonnad mängisid „kõik kõigiga” süsteemis (kaks geimi iga vastasega).

Naiskondadest näitas parimat mängu Tefa, kes võitis 11 geimi. Teiseks tuli Saaremaa ja kolmandaks VK Haapsalu.

Võitja ehk Tefa naiskonnas mängisid Evelin Nicole Milani, Anastasija Jurgelevica, Irina Bitsan, Anastassia Lomp, Tatjana Puzõnja, Marharyta Khmelniuk, Ksenia Kaasik ja Viktoria Randalainen.

Tulemused naiste arvestuses

Tefa

Saaremaa

VK Haapsalu

Intervoll VK

VK Hani

Läänemaa Spordikool

Tuule

Meeste turniiril osutus parimaks Palivere, kellel oli kaheksa geimivõitu,