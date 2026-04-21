VHK keelpilliorkester ja Monika-Evelin Liiv toovad kevadpüha eel Haapsalus ettekandele Rasmus Puuri uudisteose

29. aprillil kell 18.00 toimub Haapsalu Toomkirikus kevadpühale pühendatud kontsert, kus astuvad üles rahvusvaheliselt tunnustatud metsosopran Monika-Evelin Liiv ning VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel. Kontserdi kava toob kuulajateni eesti ja inglise muusika tundliku, poeetilise ning mitmekesise kõlapildi.

Kavas põimuvad heliloojate Rudolf Tobiase, Cyrillus Kreegi, Mart Saare, John Ecclesi, Tõnu Kõrvitsa, Pärt Uusbergi, Rasmus Puuri ja Edward Elgari looming, milles avalduvad lüüriline mõtlikkus, vaimulik sügavus ning põhjamaine kõlamaailm.

Dirigent Rasmus Puuri sõnul on orkester kontserte Monika-Evelin Liiviga oodanud pikka aega: „Meil oli võimalus enam kui aasta eest ühel vastuvõtul koos üles astuda ja muljed kandsid sealt veel pikalt edasi. Sellist võimast ja puudutavat häält nagu Monika-Evelinil ma Eestis varem kuulnud küll pole ja see ilmselt selgitab, miks ta regulaarselt Londoni Royal Opera House’is nõutud solist on.”

Kontserdil kõlab esmaettekandes Rasmus Puuri spetsiaalselt Monika-Evelin Liivile ja VHK keelpilliorkestrile kirjutatud teos. „Monika-Evelin soovis juba mitu aastat minult üht tsüklit, mida nii orkestri kui klaveriga rahvusvaheliselt laulda. Nüüd see lõpuks realiseerub 19. sajandi inglise tuntud poetessi Christina Rossetti tekstidele. Seepärast on ka kogu kava fookus inglise ja eesti kultuuriruumist tõukunud,” selgitab Puur.

Monika-Evelin Liiv on rahvusvaheliselt tunnustatud eesti metsosopran, keda on iseloomustatud väljapaistva musikaalsuse ja tugeva tehnika poolest. Ta on õppinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Leedu Muusikaakadeemias ning kuulunud Londoni Kuningliku Ooperimaja Jette Parkeri noorte artistide programmi. Liiv on esinenud mitmetes nimekates ooperimajades ja kontserdilavadel, sealhulgas Covent Gardenis, Soome Rahvusooperis, Iisraeli Ooperis ja Eesti Rahvusooperis, tehes koostööd tunnustatud dirigentidega. Tema repertuaar ulatub ooperilavadelt suurvormide ja orkestrikontsertideni.

Foto: Siim Vahur

VHK keelpilliorkester on 27-liikmeline Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli õpilastest koosnev orkester, mis loodi 1996. aastal. Orkestris musitseerivad noored vanuses 14–20 ning repertuaar keskendub peamiselt eesti muusikale alates klassikutest kuni kaasaegsete heliloojateni. Orkester annab hooaja jooksul ligikaudu 40 kontserti üle Eesti ning on teinud koostööd mitmete tunnustatud muusikutega eri žanritest.

Kontserdi piletid hinnaga 10, 15 või 20 eurot on saadaval Piletikeskuses. Sobiva piletihinna saab iga külastaja valida vastavalt oma võimalustele.